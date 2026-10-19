Papa Leão XIV insta Zelensky a cooperar com a Rússia no envio de ajuda a Oleshky
O Papa já tinha conversado com Vladimir Putin, que aceitou a iniciativa do Vaticano para ajudar a levar mantimentos à cidade ucraniana.
O chefe da Igreja católica "expressou a esperança de que a cooperação entre ambas as partes permita a entrega de alimentos e ajuda médica, bem como a evacuação voluntária e segura da população civil", declarou o Vaticano num comunicado sobre a conversa.
Numa publicação no X, Zelensky garantiu estar a trabalhar para ajudar a população daquela cidade “e a preparar medidas a tomar”. “Sua Santidade informou-me sobre contactos mantidos com o lado russo a este respeito”, acrescenta o presidente ucraniano.
I spoke with Pope Leo XIV @Pontifex and wished His Holiness a full and speedy recovery following his surgery. We are grateful that even during this difficult time for him personally, His Holiness remembers Ukraine and prays for our people.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026
I briefed him in detail on the situation with Russian escalation and Russia’s constant strikes on Ukrainian cities and communities. We also discussed the humanitarian catastrophe in temporarily occupied Oleshky. We are working to help our people there. We are preparing decisions. His Holiness informed me about contacts with the Russian side on this matter.
Of course, we also discussed all the current security challenges and threats, including the periodic lack of warnings from our partners about Russian ballistic missile attacks – something that has happened three times recently. I thank His Holiness for his support and all his efforts to achieve a dignified peace.
Zelensky disse ter também abordado, durante a conversa telefónica, “todos os desafios e ameaças atuais à segurança, incluindo a ausência, por vezes, de alertas por parte dos nossos parceiros sobre ataques com mísseis balísticos russos — algo que ocorreu três vezes recentemente”.
O presidente ucraniano acrescenta que desejou ao Papa Leão XIV “uma recuperação plena e rápida após a sua cirurgia”. “Estamos gratos pelo facto de, mesmo durante este momento pessoalmente difícil, Sua Santidade se lembrar da Ucrânia e rezar pelo nosso povo”, declara.
Kremlin aceitou iniciativa do Vaticano
O Papa, que teve alta hospitalar no sábado depois de ter sido operado para remover um tumor no pulmão, falou na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, solicitando-lhe um cessar-fogo para facilitar a entrada de ajuda em Oleshky.
O Kremlin informou, mais tarde, que Putin aceitou cooperar com o Papa no envio de mantimentos para a cidade, mas não mencionou um cessar-fogo.
"A intenção do Vaticano de ajudar a criar as condições necessárias para garantir a segurança da população da cidade e organizar o fornecimento de bens essenciais recebeu o nosso apoio", declarou o Kremlin em comunicado.
O presidente russo desejou ao Papa uma rápida recuperação, mas salientou que a situação humanitária que se vive em Oleshky é da “responsabilidade do regime de Kiev”.
A cidade de Oleshky, no sul da Ucrânia, enfrenta uma grave crise humanitária. A cidade está sob controlo russo desde fevereiro de 2022 e os residentes queixam-se de falta quase total de alimentos, medicamentos, água potável, eletricidade e gás. A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de bloquear o envio de mantimentos para a população da cidade.
A cidade está cercada por estradas minadas e sob ameaça constante de ataques, o que torna extremamente perigoso sair ou levar ajuda.
Em setembro, a Ucrânia conseguiu entregar, através de drones, cerca de quatro toneladas de alimentos para algumas centenas de pontos, mas a ajuda foi insuficiente face a dimensão da crise.