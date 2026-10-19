Papa Leão XIV insta Zelensky a cooperar com a Rússia no envio de ajuda a Oleshky

Papa Leão XIV insta Zelensky a cooperar com a Rússia no envio de ajuda a Oleshky

O Papa já tinha conversado com Vladimir Putin, que aceitou a iniciativa do Vaticano para ajudar a levar mantimentos à cidade ucraniana.

Mariana Ribeiro Soares - RTP / Adicionar como fonte informativa
Yara Nardi - Reuters

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O Papa Leão XIV falou, esta segunda-feira, por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e apelou à cooperação entre Kiev e Moscovo para permitir a entrada de ajuda humanitária na cidade ucraniana de Oleshky, atualmente sob controlo russo.

O chefe da Igreja católica "expressou a esperança de que a cooperação entre ambas as partes permita a entrega de alimentos e ajuda médica, bem como a evacuação voluntária e segura da população civil", declarou o Vaticano num comunicado sobre a conversa.

Numa publicação no X, Zelensky garantiu estar a trabalhar para ajudar a população daquela cidade “e a preparar medidas a tomar”. “Sua Santidade informou-me sobre contactos mantidos com o lado russo a este respeito”, acrescenta o presidente ucraniano.


Zelensky disse ter também abordado, durante a conversa telefónica, “todos os desafios e ameaças atuais à segurança, incluindo a ausência, por vezes, de alertas por parte dos nossos parceiros sobre ataques com mísseis balísticos russos — algo que ocorreu três vezes recentemente”.

O presidente ucraniano acrescenta que desejou ao Papa Leão XIV “uma recuperação plena e rápida após a sua cirurgia”. “Estamos gratos pelo facto de, mesmo durante este momento pessoalmente difícil, Sua Santidade se lembrar da Ucrânia e rezar pelo nosso povo”, declara.
Kremlin aceitou iniciativa do Vaticano
O Papa, que teve alta hospitalar no sábado depois de ter sido operado para remover um tumor no pulmão, falou na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, solicitando-lhe um cessar-fogo para facilitar a entrada de ajuda em Oleshky.

O Kremlin informou, mais tarde, que Putin aceitou cooperar com o Papa no envio de mantimentos para a cidade, mas não mencionou um cessar-fogo.

"A intenção do Vaticano de ajudar a criar as condições necessárias para garantir a segurança da população da cidade e organizar o fornecimento de bens essenciais recebeu o nosso apoio", declarou o Kremlin em comunicado.

O presidente russo desejou ao Papa uma rápida recuperação, mas salientou que a situação humanitária que se vive em Oleshky é da “responsabilidade do regime de Kiev”.

A cidade de Oleshky, no sul da Ucrânia, enfrenta uma grave crise humanitária. A cidade está sob controlo russo desde fevereiro de 2022 e os residentes queixam-se de falta quase total de alimentos, medicamentos, água potável, eletricidade e gás. A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de bloquear o envio de mantimentos para a população da cidade.

A cidade está cercada por estradas minadas e sob ameaça constante de ataques, o que torna extremamente perigoso sair ou levar ajuda.

Em setembro, a Ucrânia conseguiu entregar, através de drones, cerca de quatro toneladas de alimentos para algumas centenas de pontos, mas a ajuda foi insuficiente face a dimensão da crise.

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