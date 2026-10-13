Mundo
Papa Leão XIV já deu entrada no Hospital
Leão XIV chegou ao Hospital Gemelli, por volta do meio-dia, em Lisboa.
Equipa da RTP testemunhou, em direto, a chega da viatura que transportava o Papa até ao Hospital Gemelli, em Roma.
Jornal da Tarde | 13 de outubro de 2026
Leão XIV vai ser submetido a uma intervenção cirurgica para retirar um nódulo num pulmão, detetado durante uma consulta de rotina.Fonte do Vaticano informou que o Papa Leão XIV deixou o Vaticano por volta das 13h00 (12h00 em Portugal), rumo ao Hospital Gemelli.
Na tarde desta terça-feira o Sumo Pontífice vai ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pulmão.
O Papa será operado pela equipe médica de cirurgia torácica do Professor Stefano Margaritora.
Na tarde desta terça-feira o Sumo Pontífice vai ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pulmão.
O Papa será operado pela equipe médica de cirurgia torácica do Professor Stefano Margaritora.
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