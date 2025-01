Papa lesiona braço numa queda

informou em comunicado o gabinete de imprensa do Vaticano., acrescenta a nota.Apesar da queda, o papa cumpriu a agenda de trabalho durante a manhã, que consistia em cinco audiências, incluindo com o colégio de padres argentinos em Roma. Em imagens das reuniões em que Francisco participou nas últimas horas vê-se o chefe da Igreja Católica com uma ligadura ao pescoço para manter o braço direito imobilizado junto ao peito.





#PapaFrancisco sofreu uma contusão no antebraço direito devido a uma queda



A @HolySeePress informou que o Pontífice caiu na Casa Santa Marta esta manhã. O braço foi imobilizado como medida de #precauçãohttps://t.co/obQ4RrpZj1 — Vatican News (@vaticannews_pt) January 16, 2025







Esta é a segunda lesão em cerca de seis semanas. O papa fez 88 anos em dezembro e usa uma bengala ou aparece em cadeira de rodas, quando tem de se deslocar, devido a dores nos joelhos e nas costas.







Em dezembro, Francisco apareceu com um grande hematoma no rosto após ter sofrido “uma contusão ao bater com o queixo na mesa-de-cabeceira”.



Também nessa ocasião prosseguiu com a agenda do dia, incluindo a celebração do décimo consistório, no qual nomeou 21 novos cardeais, sendo visível uma nódoa negra no lado direito do rosto.



Jorge Mario Bergoglio, natural de Buenos Aires, foi eleito chefe da Igreja Católica em marco de 2013, tendo adotado o nome de Francisco.