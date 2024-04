Papa manifesta apoio à população do Cazaquistão afetada por chuvas intensas

Foto: Ettore Ferrari - EPA

No Cazaquistão, mais de 97 mil pessoas tiveram de ser retiradas das respetivas casas devido à subida das águas do rio Ural. As fortes chuvas dos últimos dias e o degelo provocado pelo aumento da temperatura fizeram a água do Ural atingir os dez metros. É um recorde histórico para o rio que atravessa a Rússia e o Cazaquistão antes de desaguar no Mar Cáspio. Esta manhã, no Vaticano, o Papa Francisco dirigiu uma palavra ao povo do Cazaquistão.