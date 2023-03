Papa mantém-se internado e falha celebrações da Páscoa

O Vaticano disse que Francisco tem uma bronquite infeciosa e está a ser tratado com antibiótico. Como consequência, não vai presidir às celebrações da Páscoa e do Domingo de Ramos. A RTP sabe que está a ser preparada a hipótese de o papa proferir a mensagem Urbi et Orbi do local onde estiver em repouso.