Papa pede fim da violência na Cisjordânia e apela a solução de dois Estados

"Reitero o meu apelo para que cessem os repetidos atos de violência contra a população civil palestiniana na Cisjordânia", afirmou o pontífice, após a tradicional oração do Angelus, que hoje presidiu a partir do palácio pontifício de Castelgandolfo.

O papa pediu "urgentemente" à comunidade internacional "que garanta o avanço no sentido da solução de dois Estados para uma paz justa e duradoura" na Palestina.

As palavras de Robert Prevost surgem num contexto de recrudescimento da violência por parte de colonos israelitas estabelecidos na Cisjordânia contra comunidades palestinianas.

No final de julho, as Nações Unidas alertaram para uma escalada perigosa nesta zona, enquanto o seu gabinete dos direitos humanos manifestou preocupação com o aumento dos assentamentos, os apelos à punição coletiva e as ameaças de transformar o território noutra Gaza.

Precisamente hoje, o patriarca latino de Jerusalém e máxima autoridade católica na Terra Santa, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, celebrou uma missa em Taybeh, a última aldeia totalmente cristã da Cisjordânia ocupada, onde reafirmou o compromisso da Igreja Católica para com os seus fiéis face aos crescentes ataques de colonos israelitas.

O papa referiu-se ainda ao início dos Jogos do Mediterrâneo, que se realizarão em Taranto, no Sul de Itália, entre 21 de agosto e 03 de setembro, com a participação de vários países de África, da Ásia e da Europa que fazem parte da região mediterrânica.

"Espero que este evento desportivo seja uma profecia de paz e fraternidade entre os povos desta região e do mundo inteiro", acrescentou.