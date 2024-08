Papa pede "verdade e justiça" sobre explosão no porto de Beirute

"Peço verdade e justiça, que ainda não chegaram, verdade e justiça. Todos sabemos que o assunto é complicado e espinhoso e que sobre o caso pesam poderes e interesses conflituosos", declarou Francisco ao receber as famílias das vítimas numa audiência.

"Mas a verdade e a justiça devem prevalecer sobre tudo. Quatro anos se passaram, o povo libanês, e vós [os familiares das vítimas] antes de tudo, têm o direito a palavras e ações que demonstrem responsabilidade e transparência", acrescentou o Papa.

Em 04 de agosto de 2020, uma das maiores explosões não nucleares da história devastou bairros inteiros da capital libanesa, matando mais de 220 pessoas e ferindo mais de 6.500.

Um primeiro juiz encarregado da investigação em 2020 teve de deixar o caso, após ter acusado um ex-primeiro-ministro e três antigos ministros.

O seu sucessor, Tarek Bitar, por sua vez, atacou os líderes políticos, mas o Parlamento recusou-se a levantar a imunidade dos deputados acusados. O Ministério do Interior opôs-se ao interrogatório de quadros superiores e as forças de segurança recusaram-se a executar mandados de detenção.

Francisco denunciou ainda o facto de o Líbano estar a "pagar o preço" da guerra no Médio Oriente, onde todos os dias "morrem tantas pessoas inocentes".

"O Líbano é e deve continuar a ser um projeto de paz", disse o Papa, um dia depois de vários ataques israelitas atingirem o território libanês para impedir um ataque do grupo xiita libanês Hezbollah.

O conflito entre Israel e o Hezbollah cresceu desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 07 de outubro, quando o grupo islamita palestiniano Hamas - aliado do Hezbollah e do Irão - atacou o território israelita, provocando posteriormente a resposta militar no enclave palestiniano por parte das forças de Israel.