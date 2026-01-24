Papa planeia visita à Guiné Equatorial na próxima viagem a África

"A visita do Papa Leão XIV à República da Guiné Equatorial foi confirmada", escreveu o Governo na sua página oficial, sem mencionar datas.

O único pontífice a visitar a Guiné Equatorial foi João Paulo II, em fevereiro de 1982.

O Presidente equato-guineense, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, reuniu-se na sexta-feira com o presidente da Conferência Nacional dos Bispos e líderes da Igreja Católica para coordenar os preparativos para a visita do Papa.

"A Guiné Equatorial está habituada a receber dignitários, pelo que a população será mobilizada para oferecer ao Santo Padre a receção grandiosa que ele merece", afirmou o chefe de Estado, citado no comunicado do Governo.

O Presidente da Guiné Equatorial, acompanhado pela mulher, foi ao Vaticano para saudar o Papa Leão XIV após a sua eleição, renovando um convite oficial para visitar a Guiné Equatorial.

A Guiné Equatorial tem mais de 90% de cristãos, segundo um censo de 2015.

Desde a sua independência de Espanha, em 1968, a Guiné Equatorial - país membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - é considerada por organizações de defesa dos direitos humanos como um dos países mais repressivos e corruptos do mundo.

Obiang, de 83 anos, governa o país com firmeza desde 1979, quando derrubou o seu tio, Francisco Macias, num golpe de Estado, sendo o Presidente há mais tempo no poder a nível mundial.

