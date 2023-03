"Papel construtivo". Xi Jinping inicia visita à Rússia

Foi num jornal publicado na China, no domingo, que. O presidente russo escreveu ainda que Rússia tem “grandes esperanças” nesta visita, a primeira do líder chinês a Moscovo desde que Putin lançou o que descreveu como “operação militar especial” na Ucrânia., afirmou Putin na publicação.Também Xi Jinping deixou uma mensagem, num artigo divulgado pelo, diário estatal russo, a apelar ao “pragmatismo” para a Ucrânia.Segundo o presidente chinês, esta viagem à Rússia tem como objetivo

“Não há modelo universal de governo e não há ordem mundial em que a palavra decisiva pertença a um único país”, escreveu Xi.

Os dois líderes, com uma relação pessoal próxima, têm encontro marcado para esta segunda-feira, seguido de um almoço informal, informou à imprensa internacional o porta-voz do Kremlin.Ainda de acordo com Dmitry Peskov, depois do encontro “cara a cara”, na terça-feira será o “dia das negociações” e em que os dois líderes vão dar uma conferência de imprensa conjunta.

Pequim pede ao TPI que evite “padrões duplos”

Esta visita acontece três dias depois de Vladimir Putin ter sido alvo de um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes de guerra. Em comunicado, o TPI acusa o presidente russo de ser "alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população e transferência ilegal de população de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa”.A poucas horas do encontro “cara a cara” na Rússia,, disse Wang Wenbin, porta-voz da diplomacia chinesa, esta segunda-feira numa conferência de imprensa.A instituição deve, sublinhou ainda.Recorde-se que Xi Jinping e Putin reuniram-se pela última vez em setembro passado, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), no Uzbequistão. Xi expressou então a Putin “questões e preocupações” sobre a guerra na Ucrânia, de acordo com o presidente russo. A China afirmou ser neutra no conflito, mas um mês antes da invasão, os dois chefes de Estado proclamaram uma “amizade sem limites”, na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim.

A China recusou-se a criticar a invasão da Ucrânia, mas condenou a imposição de sanções a Moscovo e acusou o Ocidente de provocar o conflito e “alimentar as chamas”, ao fornecer à Ucrânia armas defensivas.