Paquistão. Capital bloqueada, Internet suspensa e confrontos policiais

Na segunda-feira, milhares de apoiantes do antigo chefe de Governo, que está preso, avançaram até às entradas de Islamabade, sendo impedidos de marchar até à capital pelas autoridades, que dispersou os manifestantes com granadas de gás lacrimogéneo e balas de borracha.O Ministério do Interior do Paquistão confirmou que o exército foi mobilizado para proteger missões diplomáticas na área fortificada da zona vermelha, onde muitos edifícios governamentais e embaixadas estão localizados.O ministro do Interior, acrescentou em conferência de imprensa que os manifestantes podiam permanecer nos arredores de Islamabade, mas ameaçou tomar medidas extremas se estes entrassem na cidade., disse Mohsin Naqvi.Já o atual primeiro-ministro paquistanês culpou os manifestantes pelas mortes dos militares, alegando que os agentes das forças de segurança foram atropelados por veículos de pessoas que estavam nos protestos., disse Shehbaz Sharif numa declaração, condenando o derramamento de sangue que tem como objetivo atingir "desígnios políticos malignos".O partido Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) de Khan planeou realizar um protesto em D-Chowk até que as suas exigências sejam ouvidas. E, de acordo com a imprensa local,Desde domingo,, anunciou à AFP o porta-voz da polícia da capital paquistanesa, Mohammed Taqi., disse o ministro da Administração Interna, Mohsin Naqvi, durante uma visita ao D-Chowk, ponto de encontro onde os apoiantes da antiga estrela do críquete dizem esperar chegar de manhã.

O que motiva os protestos no Paquistão?

Foram necessárias mais de 48 horas para chegar às portas de Islamabade, a capital administrativa do quinto país mais populoso do mundo, onde se situam todas as instituições políticas, bem como a prisão onde Imran Khan, de 72 anos, está encarcerado.. O PTI exige também a devolução do que considera de mandato roubado nas eleições de 8 de fevereiro, alegando restrições e vetos que o impediram de formar um governo, apesar da vitória nas urnas.Contudo, o Tribunal Superior de Islamabade proibiu, na quinta-feira passada, o PTI de realizar a marcha, invocando medidas de segurança devido à visita do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, ao país na segunda-feira.. Mas em julho um painel de peritos da ONU descreveu esta detenção como “arbitrária”, apelando à libertação imediata do ex-primeiro-ministro.Os apoiantes de Khan mobilizaram-se em massa durante a sua detenção, há mais de um ano, e continuam a manifestar-se regularmente. Recentemente, dez deputados do seu partido foram detidos e apresentados a um juiz de contraterrorismo, poucos dias após a aprovação de uma lei que regula as manifestações em Islamabad.