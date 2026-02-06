Paquistão. Explosão em mesquita provoca 31 mortos

Uma explosão na mesquita xiita Khadija Tul Kubra, em Islamabade, no Paquistão, provocou 31 mortos e 169 feridos.

A explosão ocorreu durante as orações de sexta-feira à porta da mesquita.



O Paquistão tem um histórico de ataques contra muçulmanos xiitas por parte de grupos extremistas como os taliban ou o Estado Islâmico.



, disse à agência Efe o porta-voz da polícia da capital paquistanesa, Taqi Jawad.À BBC,, tendo dois deles ficado feridos.Um dos atacantes terá fugido e detonou o colete suicida, mas não há reivindicações de atentado por nenhum grupo terrorista.Os feridos foram transportados para os hospitais de Islamabade e Rawalpindi, que ativaram planos de emergência.e pediu solidariedade para com as vítimas.