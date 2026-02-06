Mundo
Paquistão. Explosão em mesquita provoca 31 mortos
As autoridades acreditam que se tratou de um ataque suicida, mas a ação não foi reivindicada.
Uma explosão na mesquita xiita Khadija Tul Kubra, em Islamabade, no Paquistão, provocou 31 mortos e 169 feridos."A explosão aconteceu num lugar de culto xiitta na zona de Tarlai em Islamabade. Estamos ainda a receber informações sobre a sua origem e sobre as vítimas", disse à agência Efe o porta-voz da polícia da capital paquistanesa, Taqi Jawad.A explosão ocorreu durante as orações de sexta-feira à porta da mesquita.
À BBC, uma testemunha ocular relatou que “dois atacantes aproximaram-se da entrada da mesquita” e abriram fogo contra os guarda-costas do templo, tendo dois deles ficado feridos.
Um dos atacantes terá fugido e detonou o colete suicida, mas não há reivindicações de atentado por nenhum grupo terrorista.O Paquistão tem um histórico de ataques contra muçulmanos xiitas por parte de grupos extremistas como os taliban ou o Estado Islâmico.
Os feridos foram transportados para os hospitais de Islamabade e Rawalpindi, que ativaram planos de emergência.
O ataque foi condenado pelo presidente paquistanês, Asif Ali Zardari, que o considerou “um crime contra a humanidade” e pediu solidariedade para com as vítimas.