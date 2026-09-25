Paquistão reivindica papel de mediador entre EUA e Irão e pede mais diplomacia

"O Paquistão optou por agir rapidamente através de esforços conjuntos. O Paquistão conseguiu reunir com sucesso Washington e Teerão sob o mesmo teto em Islamabad", declarou Sharif durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

Shehbaz Sharif celebrou o facto de os seus esforços terem alcançado "muitos passos históricos para pôr fim ao grave conflito", entre eles o Memorando de Entendimento assinado entre os EUA e o Irão, que permitiu conter o conflito durante algum tempo.

"Recentemente, assistimos a uma perigosa escalada das hostilidades. No entanto, no meio do estrondo de mísseis, drones e armas, a voz da diplomacia deverá ressoar com ainda mais força e firmeza", sublinhou.

Da tribuna da Assembleia Geral, Sharif expressou o seu agradecimento ao marechal de campo Sayyid Asim Munir, chefe das Forças de Defesa e chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão, pelos seus "esforços incansáveis" para, segundo o governante, "criar um espaço para a diplomacia em circunstâncias excecionalmente difíceis e complexas".

As declarações do primeiro-ministro surgem horas depois de Teerão ter apresentado a Washington um plano de sete dias para cessar as hostilidades, reabrir o estreito de Ormuz e iniciar, posteriormente, conversações abrangentes sobre o programa nuclear do país.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, sublinhou aos jornalistas, durante a sua visita à ONU, que a estratégia reflete pontos do memorando acordado em junho, segundo noticiou o The New York Times.

Está prevista uma declaração aos jornalistas dentro de algumas horas. Entretanto, os meios de comunicação social locais indicam que ambos os países estão a manter conversações "positivas e construtivas", segundo uma autoridade norte-americana.

Por outro lado, Sharif condenou a ofensiva dos rebeldes houthis do Iémen, aliados do Irão, contra a Arábia Saudita e manifestou solidariedade para com o povo saudita.