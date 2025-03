Para Francisco em estado estável, sem novas crises respiratórias

"O Santo Padre mantém os benefícios da fisioterapia respiratória e motora. Os parâmetros hemodinâmicos e os exames de sangue permaneceram estáveis".





O boletim desta quinta-feira explica que o Papa Francisco não apresentou novos episódios de insuficiência respiratória e que não tem febre. No entanto, o prognóstico continua reservado. A estabilidade na saúde do Papa faz com o que o próximo boletim seja apenas apresentado no próximo sábado.





"Hoje, o Santo Padre dedicou-se a algumas atividades laborais durante a manhã e a tarde, alternando descanso e oração. Antes do almoço reccebeu a Eucaristia", concluiu o boletim.





O Papa Francisco, de 88 anos, encontra-se no hospital desde o dia 14 de fevereiro, altura em que deu entrada no hospital Gemelli, em Roma, com uma pneumonia bilateral que levou a tratamento imediato.