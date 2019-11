Parlamento britânico já elegeu um novo speaker

Depois de quatro rondas de votações, o Parlamento britânico escolheu o sucessor de John Bercow. Vice-presidente do Parlamento britânico há nove anos, Lindsay Hoyle, de 62 anos, é o novoda Câmara dos Comuns.“Tem sido um longo dia para todos os membros do Parlamento e funcionários – por isso um grande obrigado a todos os meus apoiantes que se mantiveram ao meu lado”, escreveu o membro do partido trabalhista na sua conta do Twitter.Hoyle sucede, assim, a Bercow que se despediu do Parlamento britânico na semana passada, depois de dez anos a manter a ordem na Câmara dos Comuns.O antigodividiu opiniões, sendo acusado de favorecer os opositores do Brexit, mas igualmente visto por alguns como uma voz desafiante ao executivo de Boris Johnson e defensora da democracia.

O presidente é o árbitro das disputas processuais na Câmara dos Comuns e tem o poder de decidir quais os desafios aos planos do Governo que podem avançar.

“Serei neutro, serei transparente”, assegurou Hoyle, depois de ter assumido o cargo. O trabalhista, que herda o poder de presidir os debates na Câmara dos Comuns durante o espinhoso divórcio do Reino Unido da União Europeia, considerou que o Parlamento tinha que se certificar de que “a mancha era limpa”.“O Parlamento mudará, mas mudará para melhor”, acrescentou Hoyle.O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já se pronunciou sobre a nomeação do Lindsay Hoyle: “Eu acredito que também trará a sua bondade e bom senso para os nossos processos e, por sua vez, ajudará a manter-nos unidos como Parlamento e democracia”.O processo de nomeação do novoprolongou-se durante várias horas. Após quatro rondas de votações, Boyle acabou por ser o eleito com uma vantagem de 112 votos relativamente ao deputado trabalhista Chris Bryant.