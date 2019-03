Parlamento britânico veta todas as emendas com alternativas para o Brexit

RTP27 Mar, 2019, 21:48 / atualizado em 27 Mar, 2019, 22:33 | Mundo

No dia em que os deputados se substituiram ao Executivo de Theresa May e tomaram as rédeas do processo do Brexit, não houve quaisquer consensos ou respostas alternativas vindas de Westminster.







Nenhuma das oito emendas discutidas e votadas reuniu o apoio dos parlamentares, sendo que a rejeição da emenda B, que propunha uma saída da União Europeia sem acordo já a 12 de abril, foi uma das mais elevadas, com 400 votos contra e 160 a favor.







"É uma grande desilusão que a Câmara dos Comuns não tenha conseguido uma maioria para nenhuma das propostas", afirmou Oliver Letwin, o deputado conservador que esteve na origem da votação desta quarta-feira, ao propor uma emenda para que o Parlamento assumisse o controlo do Brexit por um dia.







Letwin admitiu, no entanto, que o mesmo Parlamento consiga alcançar uma maioria já na próxima segunda-feira, quando os deputados voltarem a discutir estas propostas no mesmo molde de "votos indicativos".







Olhando para os resultados, e apesar de todas as propostas terem sido rejeitadas, esteve mais próxima a aprovação de duas emendas, em particular a emenda J, proposta pelo torie Ken Clarke, que previa que se avançasse para o Brexit, mas apenas com a garantia de estabelecimento de uma união aduaneira com a União Europeia. A emenda J conseguiu 264 votos a favor mas registou 272 votos contra.







A emenda M, que previa que se avançasse apenas com a aplicação de uma medida que efetive o Brexit - com ou sem acordo - após a confirmação dessa mesma medida num referendo, também foi rejeitada mas com uma margem inferior, por comparação às restantes.





Esta emenda da trabalhista Margaret Becket teve 268 votos a favor e 295 votos contra.







Resultados de todas as moções:





Moção B – Saída sem acordo a 12 de abril

160 a favor

400 contra



Moção D – Renegociação de um mercado comum 2.0

188 a favor

283 contra



Moção H – Manutenção de Londres na zona económica europeia

65 a favor

377 contra



Moção J – Garantir união aduaneira com a UE mesmo com Brexit

264 a favor

272 contra



Moção K - Acordos comerciais com a UE próximos ao mercado único

237 a favor

307 contra



Moção L – Impedir saída da UE caso não haja acordo

184 a favor

293 contra



Moção M – Nova medida que efetive o Brexit - com ou sem acordo - sujeita a novo referendo

268 a favor

295 contra



Moção O - Acordo comercial com UE sobre produtos transacionados com o Reino Unido

139 a favor

422 contra











Ainda antes de serem conhecidos estes resultados, o Parlamento britânico aprovou a alteração da saída do Reino Unido para 12 abril ou 22 maio. Com 441 votos a favor e 105 contra, os deputados inscreveram na legislação britânica uma mudança que já estava consumada na lei internacional.





As datas em causa foram estipuladas nas conclusões do Conselho Europeu de 21 de março, na sequência de um pedido do Governo britânico para uma extensão do Artigo 50.º do Tratado de Lisboa.