Parlamento da Argentina homenageia imigração portuguesa como exemplo aos jovens

"A motivação para esta homenagem é dar visibilidade a todos os valores que a comunidade portuguesa trouxe ao nosso país. Nós sentimo-nos refletidos nessa história exemplar de luta, de força e de resiliência cuja construção coletiva e solidária deve ser a base para as novas gerações", destacou à Lusa Brenda Vargas Matyi, impulsionadora da homenagem na noite de segunda-feira (madrugada de terça-feira em Lisboa) no auditório da Câmara de Deputados da Argentina.

A deputada, de 28 anos, é a mais jovem legisladora argentina (foi eleita com 26 anos) e vê nos portugueses um fiel espelho da história dos seus avós espanhóis, também imigrantes no município de La Matanza, um dos mais populosos do país, a 30 quilómetros da capital argentina.

Foi nesse município que, em 23 de agosto de 1978, fundaram o Clube Português da Grande Buenos Aires, atualmente com três mil sócios.

Em agosto de 2021, a trajetória da maior instituição lusitana na Argentina foi contada através do livro "Clube Português da Grande Buenos Aires: do Rio Tejo ao Rio da Prata". A história recebeu um inédito reconhecimento por parte de um poder republicano na Argentina, a mais alta distinção da Câmara de Deputados.

"Oferecemos esta `casa do povo argentino` para reconhecer não apenas o livro, mas o grande trabalho que o Clube Português da Grande Buenos Aires faz. Queremos que todas essas famílias continuem aqui onde escolheram ficar e que não tenham de sofrer um desarraigo", afirmou a deputada durante a cerimónia.

Víctor Estanqueiro, presidente do clube, valorizou que a instituição tenha chegado tão longe num reconhecimento jamais imaginado pelos 200 portugueses fundadores.

"Para nós, é muito importante ter chegado a este auditório, anexo ao parlamento argentino, nada mais e nada menos do que `a casa do povo`. Eu queria sublinhar essa importância", reforçou.

Durante quase três anos, o jornalista e escritor Carlos Raúl Correa, a convite do clube, entrevistou mais de 40 portugueses fundadores e descendentes. O resultado da obra, agora na galeria das reconhecidas pela Câmara de Deputados, surpreendeu o autor.

"Na verdade, eu só transcrevi a história. Como me esquecer daqueles olhos lacrimejantes, com saudades de Portugal, com anedotas, com recordações", indagou Carlos Correa.

"Estou a viver um momento sublime. Dos meus 12 livros publicados, este é como o golo de Maradona aos ingleses [Mundial de 1986]. É a melhor coisa que me podia ter acontecido", agradeceu.

Na plateia do auditório repleto, representantes de algumas das 15 instituições portuguesas na Argentina emocionaram-se por verem-se refletidos na história do clube.

"Fiquei muito orgulhosa de ver um reconhecimento dessa magnitude no Congresso. É como um sonho cumprido", descreveu à Lusa Otilia Margarita Torres, filha de portugueses e presidente do Clube Português de Esteban Echeverría, município a 40 quilómetros da capital argentina.

"O nosso clube também nasceu em 1978, há 45 anos. Eu li o livro e vi a mesma história de vida. Quantas vezes vimos os nossos pais contarem aquelas histórias com os olhos a brilharem com lágrimas", recordou emocionada.

Francisco David Guerreiro Mealha, da Associação Portuguesa de Villa Tesei, a 30 quilómetros da capital argentina, e presidente do Conselho da Comunidade Portuguesa na Argentina interpretou o reconhecimento como um incentivo para os mais jovens.

"Os nossos pais não imaginaram que, aquilo que começaram na Argentina, podia chegar a este nível de homenagem. Esse é um bom impulso para que os mais jovens vejam quem foram os seus avós e que deem continuidade à nossa comunidade", salientou.

O círculo da vida, daqueles jovens imigrantes e dos atuais lusodescendentes, parecia refletir-se nas saias das dançarinas do rancho folclórico Dançares da Nossa Terra, que abriu a noite a girar como um turbilhão de "aventuras, sonhos, alegrias e tristezas", como refere o subtítulo do livro.

O grupo folclórico, oriundo do Clube Português da Grande Buenos Aires, está a cumprir 30 anos de vida e tem como missão levar a cultura lusitana a esferas que não sejam a portuguesa, exatamente como a projeção que a homenagem do parlamento argentino pode ter para a instituição.