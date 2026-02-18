Parlamento do Japão reelege Sanae Takaichi como primeira-ministra
O parlamento do Japão reconduziu hoje oficialmente Sanae Takaichi como primeira-ministra do país, após o Partido Liberal Democrático (PLD), liderado pela ultraconservadora, ter obtido uma maioria de dois terços na câmara baixa.
Takaichi, de 64 anos, obteve 354 dos 464 votos na câmara baixa da Dieta, a mais importante das duas câmaras do parlamento nipónico, que tem poder sobre a câmara alta.
A primeira-ministra obteve, assim, a maioria na câmara baixa, à frente dos 50 votos recebidos pelo segundo classificado, Yuichiro Tamaki, líder do Partido Democrático Popular. Na câmara alta, Takaichi recebeu 123 dos 246 votos.
Após tornar-se, em outubro, a primeira mulher a liderar o Governo japonês e aproveitando as sondagens a seu favor, Takaichi dissolveu no final de janeiro a câmara baixa do parlamento, onde a coligação governamental tinha uma maioria.
A dissolução obrigou a líder a dissolver também o Governo, embora a primeira-ministra tenha declarado, após vencer as eleições, que não iria fazer grandes alterações no seu executivo.
A primeira-ministra vai dar uma conferência de imprensa ainda hoje. De acordo com a imprensa nipónica, o novo Governo deverá tomar posse também hoje, com Takaichi a manter todos os membros do anterior executivo.
A ultraconservadora irá depois apresentar um discurso político na Dieta na sexta-feira.
O PLD conquistou 315 assentos nas eleições legislativas antecipadas de 08 de fevereiro, obtendo uma maioria absoluta na câmara baixa da Dieta.
Este resultado é o melhor da história do PLD e permite a Takaichi consolidar o seu mandato para implementar o programa económico expansivo no arquipélago de 123 milhões de habitantes durante os próximos quatro anos.
A coligação formada pelo PLD e o Ishin (Partido para a Inovação, centro-direita) obteve um total de 351 cadeiras das 465 que compõem a câmara baixa, de acordo com dados do Ministério do Interior.
Na legislatura anterior, o PLD tinha apenas 198 cadeiras, enquanto o Ishin detinha 34.
As eleições também viram o partido anti-imigração Sanseito aumentar o número de assentos, passando de dois para 15, segundo os resultados.
A nova Aliança Centrista para a Reforma, formada pelo principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional (centro-esquerda), e pelo antigo parceiro do PLD, o pequeno partido budista Komeito, sofreu uma derrota esmagadora, com o número de assentos a cair de 167 para 49.
Takaichi foi calorosamente felicitada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, com quem deverá encontrar-se em meados de março, em Washington.
A vitória coloca-a na esteira do mentor, Shinzo Abe (primeiro-ministro em 2006-2007 e depois em 2012-2020), que marcou profundamente o país com posições nacionalistas e um programa económico, que incluía, nomeadamente, medidas de relançamento orçamental.