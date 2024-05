Parlamento espanhol aprovou polémica lei da amnistia

Foto: EPA

O diploma teve a oposição dos partidos da direita e da extrema-direita espanholas (Partido Popular e Vox), mas contou com o apoio de uma maioria absoluta no Congresso dos Deputados formada sobretudo pelos partidos de esquerda.



O perdão foi uma exigência dos dois partidos de cariz independentista da Catalunha, em troca de viabilizarem o Governo socialista de Pedro Sánchez.



A condenação está relacionada com o referendo ilegal e a declaração de independência da região da Catalunha, no ano de 2017.



A amnistia vai abranger os envolvidos no movimento separatista da Catalunha entre 01 de novembro de 2011 e 13 de novembro de 2023.



Um dos beneficiados será Carles Puigdemont, ex-presidente do Governo regional da Catalunha, que vive fora de Espanha desde 2017.

O presidente do governo de Espanha Pedro Sánchez já veio dizer que o perdão é mais poderoso que o ressentimento.