Parlamento Europeu alvo de buscas em investigação a alegada ingerência russa

(em atualização)





As buscas incidem nos escritórios de um "colaborador" do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo, bem como na casa em Bruxelas.





“No âmbito de um processo do Ministério Público Federal lançado em abril de 2024, a Polícia Judiciária Federal de Bruxelas realizou, por ordem de um juiz de instrução do tribunal de língua holandesa de Bruxelas, buscas na casa de um colaborador do Parlamento Europeu em Schaerbeek, bem como no seu escritório do Parlamento Europeu em Bruxelas”, relata o procurador federal Eric Van Duyse.



“Simultaneamente, em estreita colaboração com a Eurojust e as autoridades judiciais francesas, foram também realizadas buscas a pedido do juiz de instrução belga no gabinete deste assistente no Parlamento Europeu, em Estrasburgo”, acrescenta.





“As buscas fazem parte de um caso de interferência, corrupção passiva e adesão a uma organização criminosa e estão relacionadas com indícios de interferência russa, através da qual membros do Parlamento Europeu foram abordados e pagos para promover a propaganda russa através do site de notícias Voz da Europa”, esclarece.







As diligências das autoridades enquadram-se numa investigação judicial ao portal Voice of Europe. Esta plataforma, recorda a edição online do jornal belga Le Soir, fora já escrutinada em março, depois de os serviços secretos checos terem destapado uma rede alegadamente financiada por Moscovo para a difusão de propaganda pró-russa - o objetivo seria influenciar as eleições europeias de junho.







Membros do Parlamento Europeu foram alegadamente abordados e pagos para promover a propaganda russa através do site informativo Voice of Europe.







A investigação foi lançada pelo Ministério Público belga em abril, após a identificação de uma rede de influência financiada por Moscovo.