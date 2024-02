Parlamento Europeu aprova Lei do Restauro da Natureza apesar da oposição política

“Esta lei não visa restaurar a natureza pela natureza”, disse o comissário do ambiente da UE, Virginijus Sinkevičius. “Trata-se de garantir um ambiente habitável onde o bem-estar das gerações atuais e futuras seja garantido”, acrescentou.Para melhorar a biodiversidade nos ecossistemas agrícolas, os Estados-membros terão de fazer progressos em dois dos três indicadores seguintes: o índice de borboletas das pastagens, a percentagem de terras agrícolas com características paisagísticas de elevada diversidade e a reserva de carbono orgânico no solo mineral das terras de cultivo.

Lei é um “fardo” para os agricultores

Para o PPE, esta lei - um pilar fundamental do contestado acordo verde da UE - representa um “fardo” demasiado pesado para os agricultores, uma vez que prevê que as disposições relativas aos ecossistemas agrícolas podem ser temporariamente suspensas em circunstâncias excecionais.A UE e os seus Estados-Membros recuaram em vários projetos para proteger o ambiente, à medida que os protestos dos agricultores se espalhavam por todo o continente e, em alguns casos, se tornavam violentos. Na segunda-feira, os agricultores europeus bloquearam fronteiras e envolveram-se mesmo em confrontos com a polícia em Bruxelas , provocando o caos no trânsito.

Entre as queixas dos manifestantes estão as políticas verdes da UE que, segundo indicam, impõem uma burocracia excessiva aos agricultores.

A lei em causa foi avançada, em 22 de junho de 2022, pela Comissão Europeia para responder às más condições em que foram avaliados 80% doseuropeus, tanto terrestres como marinhos.Embora de mantenha contra a lei, o PPE congratula-se agora com o facto de o texto atual “ter pouca semelhança” à proposta inicial.

O texto será agora submetido a uma votação final no Conselho da UE. Só depois do aval final dos 27 países-membros é que a lei entrará em vigor. Esta aprovação é, normalmente, uma simples formalidade.