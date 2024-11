Parlamento Europeu aprova nova Comissão Europeia

Pouco mais de dois meses após a apresentação dos comissários indigitados e das audições de cada candidato, os eurodeputados são chamados a pronunciar-se sobre o próximo executivo comunitário.



Para entrar em funções no dia 1 de dezembro, o colégio de comissários necessita de alcançar hoje uma maioria simples.



A aprovação do executivo comunitário, com um mandato de cinco anos, deverá estar garantida na sequência de um acordo político alcançado há uma semana entre os grupos políticos do PPE (centro-direita), Socialistas e Democratas e os liberais do Renovar a Europa.



A próxima Comissão Europeia é composta por 11 mulheres entre 27 nomes (40% de mulheres e 60% de homens), uma das quais a comissária indigitada por Portugal e antiga ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, que vai ocupar a pasta dos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos.