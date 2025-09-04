Parlamento Europeu iça bandeiras a meia haste
O Parlamento Europeu tem hoje as bandeiras a meia haste em Bruxelas, Estrasburgo (França) e Lisboa, acompanhando o luto português após o acidente com o Elevador da Glória, quarta-feira, que fez 17 mortos.
"O acidente trágico no Elevador da Glória abalou profundamente a Europa. O Parlamento Europeu acompanha Portugal no seu luto nacional, com as suas bandeiras a meia haste", divulgou a presidente da instituição, através das redes sociais.
Numa informação à imprensa, o PE especifica que o içar das bandeiras portuguesa e europeia a meia haste tem lugar em Lisboa, Bruxelas e Estrasburgo (França).
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18h04, na Calçada da Glória.
O acidente provocou 17 mortos e 21 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.
O Governo decretou hoje um dia de luto nacional.
O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.