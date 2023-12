Parlamento francês adota projeto-lei controverso sobre a imigração

A lei é contestada pela esquerda em peso devido ao pendor repressivo de diversas das suas medidas, incluindo o fim do acesso aos apoios sociais por parte de imigrantes ilegais ou sem emprego e o fim da naturalidade francesa automática aos filhos de pais estrangeiros nascidos em França.





O texto do projeto-lei agora votado saiu esta tarde de uma Comissão Mista Paritária, composta por sete deputados e sete senadores, e foi anteriormente aprovado pelo Senado por 214 votos a favor e 114 contra, com o grupo macronista a juntar-se na sua maioria aos republicanos e aos centristas e os três grupos da esquerda a oporem-se de forma vigorosa.





No Parlamento, após a aprovação do projeto-lei, o ministro do Interior Gérard Darmamnin, saudou a decisão de um texto "claro" e "duro sobretudo com os delinquentes".





"Estou muito orgulhoso de estar num governo com um presidente que aguentou, que não cedeu", acrescentou.





Durante toda a tarde, a ala esquerda dos macronistas pressionou Emmanuel Macron a desistir da reforma, alegando que esta iria servir os interesses da extrema-direita. Vários deputados da maioria ameaçaram votar contra e três ministros anunciaram a demissão se o texto fosse aprovado.







No final, entre a maioria, 20 deputados do Renaissance votaram contra e 17 abstiveram-se. Cinco deputados do MoDem votaram contra e 15 abstiveram-se, enquanto que no Horizons, apenas dois votaram contra.





Como prometido, os 88 deputados do Rassemblement national de Marine Le Pen, votaram a favor mas o projeto-lei teria passado mesmo sem estes votos, por 261 por e 186 contra, o que permite à maioria e ao governo afirmar que não necessitaram dos votos da extrema-direita para passar a reforma.





A crise política que ameaçou Emmanuel Macron e o executivo durante toda a tarde poderá ter assim sido mitigada mas só nos próximos dias se perceberá se foi ultrapassada.



Marine Le Pen, que assumiu a influência ideológica nacionalista da reforma como sua, anunciou durante a tarde desta terça-feira que o RN iria votar a favor do projeto-lei.