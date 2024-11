Partido do Presidente do Sri Lanka vence legislativas

A força política do líder marxista, eleito nas presidenciais de setembro, obteve mais de 60% dos votos, de acordo com os resultados parciais divulgados pela Comissão Eleitoral.

O Partido Nacional do Poder Popular (NPP) de Dissanayake, de 55 anos, precisava de conquistar 113 lugares para conseguir uma maioria e avançar com um programa de reformas, quando o país se debate com uma grave crise económica e de endividamento.

O Samagi Jana Balawegaya, ou Partido do Poder Popular Unido, liderado pelo líder da oposição Sajith Premedasa, obteve 31 lugares.

Dissanayake foi eleito presidente em 21 de setembro, num voto que mostrou uma rejeição dos partidos políticos tradicionais que governam a nação insular desde a independência do domínio britânico em 1948.

No entanto, obteve apenas 42% dos votos, o que suscitou dúvidas sobre as perspetivas do NPP nas legislativas de quinta-feira.

Numa grande surpresa e mudança no panorama eleitoral do país, o partido de Dissanayake ganhou o círculo de Jaffna, coração da etnia tamil no norte, e muitos outros redutos minoritários.

Esta é uma mudança importante na atitude dos tamil, que há muito desconfiam dos dirigentes de maioria cingalesa.

Os rebeldes tamil travaram uma guerra civil sem sucesso entre 1983 e 2009 para criar uma pátria separada, alegando que estavam a ser marginalizados por governos controlados por cingaleses.

O conflito causou mais de 100 mil mortos, de acordo com estimativas conservadoras da ONU.