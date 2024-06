Partido do primeiro-ministro indiano à frente na contagem de votos

Após três horas de contagem, o partido nacionalista hindu de Modi estava à frente em 239 círculos eleitorais dos 542 assentos parlamentares. O principal partido da oposição liderava em 96 círculos eleitorais.

A Comissão Eleitoral não divulga dados sobre a percentagem de votos apurados, mas a contagem deverá continuar ao longo do dia. Um total de cerca de 642 milhões de votos estão a ser contados no maior exercício democrático do mundo.

Uma força política precisa de 272 lugares para obter a maioria, um resultado que o BJP alcançou confortavelmente em 2019, com 303 assentos.

O partido de Modi integra a Aliança Democrática Nacional, cujos partidos lideravam em 286 círculos eleitorais, de acordo com a contagem inicial. O Partido do Congresso faz parte da aliança ÍNDIA, que liderava em 197 círculos eleitorais.

Se Modi, de 73 anos, vencer, será apenas o segundo líder indiano a obter um terceiro mandato, depois de Jawaharlal Nehru, o primeiro chefe de governo do país.

As sondagens à boca das urnas realizadas no sábado pelos principais canais de televisão projetavam uma vitória confortável para o partido nacionalista hindu Bharatiya Janata sobre uma ampla aliança de oposição liderada pelo partido do Congresso e seu principal líder de campanha, Rahul Gandhi.

Cerca de 642 milhões de pessoas votaram nas eleições, com uma participação média de 66% nas sete fases, segundo dados oficiais.