Partido jordano reivindica infiltração e ataque a soldados israelitas

A organização política, que faz parte da oposição jordana, classificou como "heroica" a operação realizada por dois jovens membros do movimento islâmico, identificados como Amer Qawas e Hossam Abu Gazala, num comunicado.

Segundo a nota do grupo, os jovens infiltraram-se em território israelita hoje de manhã, na zona do mar Morto, na fronteira com a Jordânia, e causaram "ferimentos em vários soldados da ocupação criminosa, em resposta aos massacres que a ocupação comete contra o povo palestiniano em Gaza e na Cisjordânia".

O partido considera que esta operação "expressa com balas e sangue a posição da juventude jordana livre" em relação à ocupação dos territórios palestinianos e à guerra de Israel contra o grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza.

"É uma resposta natural aos massacres genocidas contra os nossos irmãos [palestinianos] há mais de um ano e meio, com uma cumplicidade internacional escandalosa e um silêncio árabe vergonhoso", acrescenta o comunicado.

A Frente Islâmica do Trabalho apelou ao Governo jordano para que reconsidere todos os acordos assinados com Israel, corte o corredor terrestre de ligação ao Estado judaico e "faça os preparativos necessários para enfrentar as ameaças sionistas".

O Exército israelita indicou em comunicado ter matado hoje "dois terroristas" que abriram fogo sobre soldados depois de se terem infiltrado da Jordânia em território israelita, na zona sul do Mar Morto.

Durante a troca de tiros com os infiltrados, um soldado e um reservista das Forças Armadas israelitas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o hospital para receber tratamento médico.