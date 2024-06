Partido Livre Inkatha aceita Governo de unidade nacional com ANC na África do Sul

"O IFP integrará um Governo de Unidade Nacional que inclua o ANC e o Aliança Democrática (DA)", declarou o líder do IFP, Velenkosini Hlabisa, o que pode garantir a formação do novo executivo, depois de o ANC ter perdido a maioria absoluta, pela primeira vez após 30 anos no poder.

A centrista e liberal Aliança Democrática (DA, na sigla em ingles) indicou que também estaria disposta a fazer parte de um Governo de unidade nacional, mas não fez um anúncio final enquanto mantém conversações com o ANC sobre os detalhes.

O ANC, com 159 lugares, a DA, com 87 lugares, e o IFP, com 17, deteriam em conjunto uma clara maioria dos 400 assentos no parlamento.

"Na realidade, as únicas opções são integrar o Governo ou fazer parte da oposição, o mandato que recebemos do eleitorado é para o IFP contribuir para a governação efetiva da África do Sul, e reconhecemos essa responsabilidade", adiantou Velenkosini Hlabisa.

Dedicando o resultado eleitoral do partido nas eleições de 29 de maio ao seu fundador e primeiro-ministro da Nação Zulu, o Príncipe Mangosuthu Buthelezi (1975-2023), Velenkosini Hlabisa frisou que o Partido Livre Inkatha "participará num Governo de unidade nacional pelo bem do país e de um Governo estável".

O dirigente sublinhou que "não é a primeira vez que o partido Inkatha integra um Governo de unidade nacional", afirmando poder garantir "ao povo da África do Sul que o IFP não perderá a sua identidade" e que "trará credibilidade, estabilidade e a liderança para fazer avançar o país".

Em conferência de imprensa, na cidade portuária de Durban, o líder do partido indicou também que, a nível provincial, está "a trabalhar para formar um governo" na província de KwaZulu-Natal (KZN), tendo-se reunido com o ANC, o DA e o NFP [National Freedom Party] nesta província.

"Existem também conversações em curso sobre um possível governo provincial de coligação em Gauteng", afirmou.

O IFP, partido tradicionalista Zulu, foi o quinto partido mais votado nas eleições de 29 de maio, com 3,85% dos votos, elegendo 17 mandatos (mais três do que em 2019) para a Assembleia Nacional sul-africana, segundo a Comissão Eleitoral Independente (IEC).

Embora tenha sido o partido mais votado, o ANC, liderado pelo Presidente, Cyril Ramaphosa, obteve apenas 40,18% dos votos, elegendo menos 71 deputados do que nas eleições de 2019 em que conseguiu 57,50% dos votos.

Os 400 deputados eleitos nas legislativas sul-africanas reúnem-se na sexta-feira, dia 14, na Cidade do Cabo para a primeira sessão da Assembleia Nacional, que deverá terminar com a eleição do próximo Presidente do país.