Partido Socialista de Salvador Illa vence eleições na Catalunha

(em atualização)





O Partido Socialista da Catalunha (PSC) deverá superar os 40 deputados e passará a ter o maior grupo parlamentar na assembleia regional. Precisará, no entanto, de acordos com outros partidos - de governo ou parlamentares - para ficar com o poder.





Já os três partidos independentistas que desde há 14 anos têm maioria no parlamento autonómico e se aliam para viabilizar sempre governos independentistas, deverão eleger este ano cerca de 60 deputados. Para a maioria absoluta são necessários 68.



Trata-se da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, esquerda, atualmente à frente do governo regional), do Juntos pela Catalunha (JxCat, de direita) e da Candidatura de Unidade Popular (CUP, de esquerda).





De acordo com uma sondagem à boca das urnas divulgada pela televisão pública catalã, o candidato socialista Salvador Illa foi considerado o vencedor das eleições de domingo na região espanhola da Catalunha, em detrimento do partido separatista "Junts".



Segundo essa sondagens, o Junts deveria conseguir entre 33 a 36 lugares, enquanto a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) reuniria entre 24 a 27 lugares.





O PP cresceria, com dez a 11 assentos, e o Vox manter-se-ia igual (também com 10 a 11), enquanto a CUP (seis a oito) e os Comuns (seis a sete) registariam uma descida.



A Aliança Catalã, partido de extrema-direita pró-independência, poderia ganhar até três lugares.



Puigdemont apelou à unidade independentista durante a campanha, mas a ERC não se comprometeu com uma nova coligação, depois de desentendimentos no último ano e meio com o JxCat (Juntos pela Catalunha).



A ERC também não excluiu, nem se comprometeu com uma aliança com os socialistas, que Salvador Illa admitiu durante a campanha.







Mais do que o impacto regional, estas eleições podem determinar a estabilidade do Governo nacional. Uma vitória dos socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez pode inaugurar uma nova era após uma década de governos separatistas.



Do outro lado, a hipótese de uma vitória do partido Juntos pela Catalunha, de Carles Puigdemont, pode reforçar a causa independentista e causar mais dificuldades ao Executivo de Madrid.