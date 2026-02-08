Partido único da Coreia do Norte reúne-se em congresso no final de fevereiro

"O Gabinete Político do Comité Central do Partido dos Trabalhadores adotou por unanimidade a decisão de realizar o nono Congresso do Partido dos Trabalhadores em Pyongyang, a capital da revolução, no final de fevereiro de 2026", informou a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

A reunião tinha quatro pontos na ordem de trabalhos, incluindo o calendário do congresso e as deliberações sobre os documentos a apresentar, acrescentou a KCNA, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo ou uma data exata para o congresso.

O líder do país, Kim Jong-un, "elogiou a eficácia das comissões preparatórias do congresso, que impulsionaram os preparativos para o congresso em todos os aspetos e clarificaram os princípios e as tarefas detalhadas para a sua execução bem-sucedida", concluiu a agência.

Em 27 de janeiro, Kim Jong-un declarou que o congresso "vai clarificar os planos para a próxima etapa destinada a reforçar a força de dissuasão nuclear" da Coreia do Norte.

O líder falava durante um lançamento de um míssil balístico. Antes da realização do congresso, Kim Jong-un ordenou a expansão e modernização da produção de mísseis do país.

Tratou-se do segundo teste em janeiro para Pyongyang, após uma salva de mísseis disparados poucas horas antes da partida do líder sul-coreano para uma visita oficial à China.

Também ocorreu no dia a seguir a uma deslocação a Seul do número três do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby, que saudou a Coreia do Sul como um "aliado modelo".

A Coreia do Norte intensificou os testes com mísseis nos últimos anos. Analistas indicam que a campanha visa melhorar as capacidades de ataque de precisão, desafiar os Estados Unidos e a Coreia do Sul e testar armas, antes de eventualmente as exportar para a Rússia.

O último congresso do partido único, realizado em janeiro de 2021, nomeou Kim como secretário-geral, título anteriormente ocupado pelo pai e antecessor, Kim Jong Il, algo que os analistas viram como uma manobra para consolidar a sua autoridade.

O congresso é a mais alta instância de reunião do partido no poder, que visa fortalecer a autoridade do regime e pode servir de plataforma para anunciar decisões políticas ou mudanças na sua liderança.