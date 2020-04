Pasmo entre médicos. Trump sugere injeções de desinfetante contra Covid-19

Durante a conferência de imprensa, um especialista apresentou os resultados de uma investigação do Governo segundo a qual a aplicação de lixívia na saliva ou nos fluídos respiratórios expelidos mataram o novo coronavírus em apenas cinco minutos, sendo que o álcool isopropanol conseguiu matá-lo ainda mais rápido.No fim desta apresentação, Donal Trump frisou que as investigações devem ser tratadas com precaução, mas sugeriu mais avanços nas pesquisas sobre como matar o vírus., questionou o Presidente norte-americano.

“Eu não sou médico, mas sou uma pessoa com um bom instinto”, declarou Trump.

Referindo-se ao facto de o mesmo estudo indicar um enfraquecimento deste vírus quando exposto à luz solar e ao calor, Trump aproveitou para dar mais sugestões., sugeriu o líder.“Acho que disseram que iam testar essa hipótese. Parece interessante”, disse Trump a Deborah Birx, coordenadora da Casa Branca na resposta ao novo coronavírus. A responsável respondeu que nunca ouviu falar do uso de calor e luz como tratamento, apesar de “o calor da febre ajudar o corpo a responder”.

"Não sigam conselhos médicos vindos de Trump"

UV light? Injecting disinfectant?



Here’s an idea, Mr. President: more tests. Now. And protective equipment for actual medical professionals. https://t.co/Zv4Mfs2Z4a — Joe Biden (@JoeBiden) 24 de abril de 2020

As declarações de Donald Trump provocaram rapidamente manifestações de preocupação por parte da comunidade médica., defendeu à NBC News o pneumologista Vin Gupta. “É um método comummente utilizado por quem quer cometer suicídio”.Também o médico Kashif Mahmood lançou um alerta no Twitter: “Não sigam conselhos médicos vindos de Trump”. “Como profissional de saúde, não recomendo a injeção de desinfetante nos pulmões nem o uso de radiações ultravioleta no corpo para tratar a Covid-19”, acrescentou.À Bloomberg News, o pneumologista norte-americano John Balmes explicou que até o ato de respirar lixívia pode causar danos à saúde., assegurou.Não só a comunidade médica reagiu. Joe Biden, futuro rival de Trump nas eleições presidenciais de novembro, lançou uma sugestão a Trump no Twitter: “Raios UV? Injeções de desinfetante?

Envenenamentos aumentam nos EUA

Ainda esta semana o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos tinha avisado os norte-americanos de que devem ser cuidadosos com os produtos de limpeza, numa altura em que dispararam as vendas dos desinfetantes., refere a entidade, citada pela BBC.Um alerta semelhante veio da agência federal Food and Drug Administration (FDA), segundo a qual a há várias pessoas a venderem falsos medicamentos com desinfetante entre os componentes, alegando que estes conseguem tratar uma série de doenças., explicou a entidade.Os Estados Unidos são a nação atualmente mais afetada pelo novo coronavírus, contando com mais de 874 mil pessoas contagiadas desde o início da pandemia, das quais apenas 71 mil recuperaram. O país regista quase 50 mil vítimas mortais.