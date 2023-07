Dados das Nações Unidas revelam que já morreram no conflito 9 mil civis, entre eles cerca de 500 crianças.



Mas a própria ONU admite que este número pode ser muito maior.



Quanto ao número de soldados mortos no conflito, do lado russo poderão ser entre 35,5 mil e 43 mil.



Do lado ucraniano, terão perdido a vida entre 15,5 mil e 17,5 mil soldados.