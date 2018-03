Patrão da Cambridge Analytica está suspenso

Foto: Henry Nicholls - Reuters

Neste trabalho são reveladas conversas e afirmações que comprometem Alexander Nix.



Numa reportagem de investigação emitida pela cadeia televisiva Channel 4 News, Alexander Nix é gravado com recurso a uma câmara escondida. Questionado por um repórter, que se fazia passar por um milionário do Sri Lanka com interesse em fazer eleger candidatos, Nix sugere técnicas para atacar rivais políticos.



Tais técnicas passariam por oferecer "uma grossa quantia de dinheiro ao candidato para financiar a sua campanha em troca de terrenos, por exemplo, ter tudo gravado, apagar o rosto do interlocutor e colocar o vídeo na internet", ou mesmo por "enviar mulheres para a residência do candidato".



A Cambridge Analytica — que trabalhou na campanha de Donald Trump na eleição presidencial de 2016 — teria tido acesso indevidamente a dados de 50 milhões de utilizadores do Facebook e, depois, não teria destruído as informações quando a rede social assim o exigiu.



A jornalista Susana Lemos revela detalhes desta investigação.



A suspensão de Alexander Nix da direção da Cambridge Analytica foi anunciada através de um comunicado depois de difundida a investigação.



A empresa diz que os comentários de Nix presentes na investigação não representam os valores da Cambridge Analytica.