Patricarca católico latino de Jerusalém visita Gaza

"Sua beatitude, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalém, entrou em Gaza e juntou-se em visita pastoral à paróquia da Sagrada Família" da Cidade de Gaza, informou, em comunicado, este patriarcado católico cuja diocese inclui Chipre, Jordânia, Territórios Palestinianos e Israel.

De acordo com este comunicado, a visita é a "primeira etapa de uma missão humanitária conjunta do Patriarcado Latino e da Ordem Soberana de Malta", destinada a entregar alimentos e ajuda médica à população do território palestiniano.

A Faixa de Gaza, governada desde 2007 pelo Hamas, tem cerca de mil cristãos, a maioria dos quais ortodoxos, entre os seus cerca de 2,4 milhões de habitantes.

O Patriarcado Latino tem registados 135 católicos neste território palestiniano.

Nos primeiros dias da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, alguns ortodoxos refugiaram-se em edifícios da Igreja Latina.