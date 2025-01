Paul McCartney apela ao Governo britânico para proteger artistas da Inteligência Artificial

Numa entrevista à BBC, o cantor e compositor britânico, de 82 anos, alertou que os músicos podem ser "despojados" das suas criações e voltou a criticar o projeto do Governo trabalhista que prevê alterações à legislação sobre direitos de autor.

Entre as propostas está "uma exceção aos direitos de autor" para treinar modelos de IA com fins comerciais, cujo projeto ofereceria aos criadores a possibilidade de "reservar os seus direitos".

Paul McCartney, que manteve uma carreia praticamente a solo após a dissolução oficial dos Beatles, em 1970, sustenta que, com essa reforma, os artistas perderão o controlo sobre as suas obras.

"Os jovens podem escrever uma bela canção, mas podem acabar por não ser os proprietários dela", disse.

Pior ainda, "qualquer pessoa poderá apropriar-se dessa canção", denunciou.

"A verdade é que o dinheiro irá para algum lado. Alguém será pago. Não deverá ser o tipo que escreveu `Yesterday`?", um dos temas mais conhecidos dos The Beatles, composto por Paul McCartney (creditada a Lennon/McCartney), gravada em 1965 para o álbum "Help!", questionou.

"Se apresentarem um projeto de lei, assegurem-se de que protegem os pensadores e os artistas, caso contrário, não terão o seu apoio. Somos o povo, vocês são o Governo. É suposto que nos protejam. Esse é o vosso trabalho", reforçou McCartney.

O Governo britânico anunciou que aproveitará o período de consulta pública, que decorre até 25 de fevereiro, para explorar os principais pontos do debate, incluindo a forma como os criadores poderão obter licenças e ser remunerados pela utilização das suas obras.

Questionada sobre estas propostas numa entrevista à BBC, a ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, garantiu que "quer apoiar os artistas" e fará "tudo para que os direitos de autor sejam respeitados".

Em novembro de 2023, McCartney e Ringo Starr, os membros sobreviventes dos Beatles (George Harrison morreu em novembro de 2001), usaram a IA para extrair a voz de John Lennon, assassinado em 1980 em Nova Iorque, de uma canção inacabada com várias décadas, intitulada "Now and Then".

"Eu acho que a IA é fantástica e pode fazer muitas coisas incríveis", admitiu Paul McCartney.

"No entanto, a IA não deve despojar os criadores. Isso não faz sentido", concluiu.