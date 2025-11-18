Paul McCartney lança faixa silenciosa em protesto contra projeto de IA

A faixa de McCartney, intitulada "(Bonus Track)", a primeira em cinco anos, é uma gravação de um "estúdio vazio", apresentando uma sucessão de ruídos e cliques de fita magnética, com a duração de dois minutos e 45 segundos.

Esta iniciativa coincide com o relançamento do álbum silencioso "Is This What We Want" com artistas como Hans Zimmer e Kate Bush

Mais de mil artistas, incluindo Annie Lennox, Damon Albarn, Jamiroquai e Max Richter, colaboraram neste álbum silencioso, com lançamento previsto para fevereiro de 2025, que insta o governo britânico a "não legalizar a pilhagem da música em benefício das empresas de IA".

"O álbum apresenta gravações feitas em estúdios e salas de concertos vazias, ilustrando o impacto que acreditamos que as propostas do governo teriam no sustento dos músicos", afirmaram.

Apenas mil cópias em vinil serão editadas, acrescentaram.

O ex-Beatle, de 83 anos, já tinha assinado, juntamente com outros 400 artistas, incluindo Elton John, Coldplay e Dua Lipa, uma carta aberta que apelava ao Governo para proteger a indústria musical britânica.

O Governo trabalhista está a pressionar por um projeto de lei, com previsão de ser apresentado em 2026, que criaria uma exceção à lei de direitos de autor para facilitar a utilização de conteúdo criativo na formação de modelos de IA.

Estas empresas tecnológicas já não precisariam de obter permissão dos autores nem de lhes pagar, uma medida que irritou a indústria musical.

De acordo com um inquérito a artistas e produtores realizado pela UK Music, publicado na passada quarta-feira, dois em cada três inquiridos acreditam que a IA representa uma ameaça às suas carreiras.

Mais de nove em cada dez pessoas querem que a sua imagem e voz sejam protegidas e também exigem ser compensadas pelas empresas de IA que utilizam as suas criações.