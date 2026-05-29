Paulo Rangel diz que é "desajustada" a acusação de "extremismo" por parte do embaixador de Israel

Paulo Rangel refere que “essa qualificação fica com quem a faz. A opinião é livre, mesmo quando não tem qualquer fundamento e é totalmente desajustada", refere o ministro das Negócios Estrangeiros, nesta primeira reação do Governo às palavras do embaixador israelita.

O diplomata português relembra que a suspensão de alguns acordos com Israel não é matéria nova e que o governo português defendeu uma suspensão parcial.





Rangel diz que, se houvesse um consenso no sentido de uma suspensão da associação e não tanto na área comercial, Portugal poderia ter votado a favor.



