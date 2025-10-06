Paz para Gaza. Hamas e Israel iniciam conversações indiretas

por Guilherme de Sousa - Antena 1

Mohammed Saber - EPA

É no Egito que vão decorrer esta segunda-feira as negociações indiretas entre as delegações do Hamas e de Israel com vista ao término do conflito na Faixa de Gaza.

Entre os pontos em debate vai estar, numa primeira fase, garantir a libertação dos reféns que continuam na posse do Hamas - só depois o cessar-fogo por parte de Israel.

Negociações cruciais na véspera de se completarem dois anos sobre o ataque do movimento islamita palestiniano contra Israel.

As negociações fazem parte de um plano norte-americano anunciado a 29 de Setembro. Donald Trump tem pressionado as delegações para que avancem rapidamente.

Steve Witkoff é o enviado dos Estados Unidos a estas negociações, juntamente com o genro de Trump, Jared Kushner.

