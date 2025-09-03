Pedro Sánchez classifica como "fracasso" a resposta europeia à guerra em Gaza
O primeiro líder europeu a acusar Israel de genocídio em Gaza, entrevistado pelo jornal eletrónico The Guardian, não entende a diferença de critérios dos países europeus face ao que acontece em Gaza e na Ucrânia.
“As raízes destas guerras são completamente diferentes, mas, no final das contas, o mundo está a olhar para a UE e também para a sociedade ocidental e a perguntar: “Por que estão a usar dois pesos e duas medidas quando se trata da Ucrânia e quando se trata de Gaza?
“Dentro da União Europeia, há países que estão divididos quanto à forma de influenciar Israel. Mas, na minha opinião, isso não é aceitável e não podemos continuar assim se quisermos aumentar a nossa credibilidade em relação a outras crises, como a que enfrentamos na Ucrânia”, afirmou Pedro Sánchez.
O primeiro-ministro espanhol descreve a resposta ao ataque de Israel a Gaza como um dos episódios mais sombrios das relações internacionais no século XXI.”
Sánchez está em Londres esta quarta-feira para conversações com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.
Nesta entrevista acusa os EUA, sob a liderança de Donald Trump, de tentarem acabar com a ordem global baseada em regras do pós Segunda Guerra Mundial. “Na política, tal como na vida, quando se deixa uma lacuna, há sempre alguém que a vai preencher. E acredito que é isso que também estamos a testemunhar no que diz respeito a alguns países do leste asiático”, lembrou.
Quanto à retirada dos EUA de instituições globais, o primeiro-ministro espanhol lembra que isso permite que outros países assumam um papel internacional mais importante.
A reunião desta quarta-feira em Londres será a primeira cimeira bilateral significativa entre Espanha e Reino Unido em mais de uma década.