Pedro Sánchez quer ver secretária-geral à frente das Nações Unidas

Em nome da igualdade de género, também a ministra portuguesa do Ambiente e da Energia defende um reforço do número de mulheres em cargos de relevo.Em Nova Iorque, no final da Cimeira do Futuro das Nações Unidas, a ministra afirmou que é preciso passar das palavras aos atos para que a paridade seja alcançada.Arranca esta terça-feira o debate anual na Assembleia Geral das Nações Unidas, com o início dos discursos de líderes internacionais. Em representação do Estado português, Luís Montenegro falará ao mundo na quinta-feira.