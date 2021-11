Pegasus. Estados Unidos colocam na lista negra empresa israelita NSO

Constar da lista de empresas que têm envolvimento em atividades contrárias aos interesses da segurança nacional americana ou da sua política externa acarreta consequências para as empresas envolvidas.A partir de agora,. Será até improvável que estas empresas consigam comprar informações sobre vulnerabilidades em computadores a investigadores sobre segurança informática nos Estados Unidos.a. O Departamento de Comércio entende que estas empresas venderam ferramentas cibernéticas que foram usadas para obter acesso não autorizado a redes de computadores.", refere o comunicado do Departamento de Comércio, chefiado por Gina Raimondo.", afirmou o representante da empresa israelita em reação ao anúncio norte-americano, garantindo que esta tem "uma rigorosa carta ética baseada nos valores americanos".A NSO foi exposta em julho, após investigações publicadas por um consórcio de 17 meios de comunicação social de todo o mundo terem revelado que o programa informático Pegasus permitiu espiar jornalistas, políticos, governantes, ativistas e líderes empresariais de diferentes países.As autoridades norte-americanas consideram que este programa informático "".Apesar de aliado de Israel, o presidente dos Estados Unidos quer ter o respeito pelos Direitos Humanos no centro da política externa. Por isso, está a tentar "", refere o Departamento de Estado em comunicado.Por seu lado, a empresa israelita promete “e que se baseiam nos valores americanos que tanto prezamos”.Investigações revelaram que as ferramentas desenvolvidas pela empresa israelita são de tal forma sofisticadas que podem invadir os telemóveis de utilizadores em qualquer parte do globo e até controlar as câmaras.O grupo israelita referiu que fez “Garantindo”, o porta-voz da empresa refere que esta apenas vende os seus produtos para agências que operam dentro da lei e aos serviços secretos. A empresa, que exporta para 45 países, garante ainda que está a tomar medidas para conter os abusos.A Candiru, outra empresa israelita também acusada de vender ferramentas de hacking para regimes autoritários, ainda não reagiu. A empresa não tem página de internet, nem outra forma oficial de contacto.A empresa de Singapura Computer Security Initiative Consultancy PTE, também conhecida como COSEINC, não respondeu aos pedidos de comentário.Já aque este ano foi adicionada à lista negra americana por apoiar os serviços secretos de Moscovo,



É um software particularmente sofisticado que, uma vez instalado num telemóvel, permite espiar o seu utilizador, obtendo acesso às mensagens e aos dados. Também permite ativar e controlar o aparelho remotamente, fazendo com que este capture som ou imagem.



Enquanto criação militar, a venda do Pegasus a um país estrangeiro requer uma licença de exportação do Ministério da Defesa de Israel. O governo israelita ainda não comentou a decisão de Washington.



Exposto em julho, pela Amnistia Internacional e pela associação Forbiden Stories, o Pegasus envolve 50 mil números de telefone em todo o mundo, escolhidos desde 2016 pelos clientes da NSO para alvo de espionagem.



Entre as pessoas que podem ter sido alvo deste software está o presidente francês, Emmanuel Macron, o anterior primeiro-ministro francês Edouard Philippe, 14 outros ministros franceses, o líder da oposição indiana Rahul Ghandi, diplomatas e jornalistas.



Especialistas das Nações Unidas pedem uma moratória internacional sobre a venda de tecnologia de vigilância até que sejam estabelecidas regras que protejam os Direitos Humanos.