Pelo menos 11 mortos e cinco desaparecidos nas ilhas Celebes da Indonésia

Em comunicado, a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes (BNPB, na sigla em bahasa) referiu "vários desastres" em quatro comunidades das ilhas Sitaro, no extremo norte das Celebes, onde foram contabilizadas as 11 mortes e onde cerca de 450 pessoas "foram obrigadas a retirar-se para locais mais seguros".

A região registou, na segunda-feira e hoje, fortes chuvas que provocaram inundações, cheias repentinas, deslizamentos de terras e ventos fortes, o que levou o "governo local a declarar o estado de emergência de 05 a 18 de janeiro", ainda de acordo com o comunicado.

"As águas já baixaram, mas as equipas conjuntas no terreno continuam a procurar vítimas desaparecidas", acrescentou a BNPB, que divulgou imagens que mostram pedras e lama a cobrir algumas estradas e à volta de edifícios residenciais.

A catástrofe interrompeu os serviços de eletricidade e de telecomunicações em várias zonas desta região, onde vivem cerca de 70 mil pessoas.

Estas são as primeiras inundações mortais na Indonésia em 2026, depois da emergência que atingiu a ilha de Sumatra no final de novembro, quando 1.178 pessoas morreram devido ao mau tempo.

Fenómenos meteorológicos causaram devastação, ao mesmo tempo, na Tailândia e no Sri Lanka, onde cerca de mil pessoas também morreram devido a numerosos transbordos de rios e deslizamentos de terras.