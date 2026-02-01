Pelo menos 13 detidos em Londres após marcha pró-palestiniana

Um homem de 74 anos que carregava uma faixa onde se lia "globalizar a intifada" foi detido sob a acusação de cometer um crime contra a ordem pública. De acordo com a imprensa local, trata-se do ativista dos direitos humanos Peter Tatchell.

Outras duas pessoas foram detidas por "demonstrar apoio a uma organização proibida", segurando cartazes com a afirmação "Todos nós somos Palestine Action", indicou a Polícia Metropolitana de Londres nas redes sociais.

Entretanto, uma outra mobilização denunciou os ativistas pró-palestinianos de exibiram símbolos de apoio ao Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e ao líder supremo iraniano, o aiatola Ali Khamenei. Pelo menos uma pessoa associada a esta manifestação foi detida.

"Todos os protestos nas imediações de Whitehall acabaram. Os agentes permanecem na zona para atender a qualquer incidente", confirmou a polícia londrina.