Pelo menos 161 escolas encerradas em Cabo Delgado

"Deveriam estar a funcionar 1.015 escolas normalmente, só que devido à nossa situação estão a funcionar 854", disse Ivaldo Quincardete, diretor provincial da Educação em Cabo Delgado, num cenário em que 161 escolas na província "estão fechadas".

Segundo o responsável, entre as causas do encerramento destas escolas estão as novas movimentações terroristas "que provocam o medo e consequentemente a movimentação das populações".

Acrescentou que "os distritos mais afetados" são Chiúre, com 47 escolas fechadas, Macomia (36), Mocímboa da Praia (21) e Quissanga (12).

De acordo com Quincardete, um total de 20.874 alunos foram afetados pela insurgência armada atual, bem como cerca de 195 professores.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

A nova onda de ataques, sobretudo no distrito de Chiúre, a partir da última semana de julho, provocou mais de 57.000 deslocados, segundo organizações no terreno.

O ministro da Defesa Nacional admitiu no final de julho preocupação com a onda de novos ataques em Cabo Delgado, adiantando que as forças de defesa estão no terreno a perseguir os rebeldes armados.

"Como força de segurança não estamos satisfeitos com o estado atual, tendo em conta que os terroristas nos últimos dias tiveram acesso às zonas mais distantes do centro de gravidade que nós assinalámos", disse Cristóvão Chume, aos jornalistas.

Pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique em 2024, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo um estudo divulgado em fevereiro pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS).