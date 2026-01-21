Pelo menos 19 feridos incluindo jornalistas num dos ataques israelitas no Líbano

O Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública do Líbano referiu, num comunicado, que duas das vítimas tiveram de ser internadas nos cuidados intensivos, outras três necessitaram de ficar internadas e as restantes 14 receberam apenas primeiros socorros.

O Estado judeu bombardeou hoje uma série de edifícios nas localidades libanesas de Al Kharayeb, Quennarit, Jarjoua, Al Kafour e Ansar.

Os ataques ocorreram depois de o porta-voz do Exército israelita em árabe, Avichay Adraee, ter feito um apelo aos residentes da zona para abandonarem vários edifícios e se deslocarem pelo menos a 300 metros dos mesmos, afirmando que eram utilizados por o grupo xiita libanês Hezbola.

Na passada quinta-feira, Israel já tinha bombardeado outros quatro edifícios em duas localidades do sudeste do país, também depois de emitir ordens de retirada da população naquela zona.

Desde então, Israel tem perpetrado uma onda de ataques não anunciados contra uma suposta infraestrutura do Hezbola em vários pontos do sul do país, dois ataques contra as tropas da missão de paz da ONU no Líbano (UNIFIL) e diversas ações individuais com drones contra veículos.