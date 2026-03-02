Pelo menos 20 mortos em ataques noturnos a Teerão

O ataque na praça Nilufar destruiu várias casas e causou, pelo menos, 20 mortos, de acordo com a agência Mehr.

Os meios de comunicação iranianos não informaram sobre possíveis alvos nessa zona, mas no local está localizada uma esquadra da polícia.

A emissora SNN mostrou imagens de feridos entre os escombros de edifícios destruídos, incluindo crianças.

Entretanto, ataques aéreos no oeste do Irão mataram, pelo menos, três pessoas hoje, informou a agência de notícias oficial IRNA.

Prédios residenciais na cidade de Sanandaj foram atingidos pelos ataques aéreos, de acordo com o governador Gharib Sajjadi, citado pela IRNA.

"Três pessoas morreram e várias outras ficaram feridas", disse o responsável, acrescentando que o número de mortos deve aumentar.

O Ministério da Saúde iraniano elevou para 180 o número de mortos pelo ataque à escola feminina de Minab, no sul do país, durante a ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o país persa, iniciada no sábado.

O número de vítimas iranianas na guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos é desconhecido. A última contagem oficial foi feita no sábado, quando foram relatadas 200 mortes.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, alegadamente para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.