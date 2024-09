Pelo menos 21 pessoas enforcadas no Iraque por terrorismo

"Foram executadas 21 pessoas por terrorismo", garantiu um oficial de segurança iraquiano, enquanto uma segunda fonte prisional confirmou as execuções na prisão de Nassíria, afirmando que uma mulher estava entre os executados.

O departamento de medicina legal de Nassíria recebeu os corpos, assegurou um responsável de serviços médicos da província Dhi Qar.

O número de execuções é o maior dos últimos meses no Iraque, segundo a AFP.

Em julho, as autoridades do Iraque tinham informado sobre a execução por enforcamento de 10 elementos do grupo Estado Islâmico condenados à morte por terrorismo.

As execuções ocorreram na prisão "Al Hut" ("Baleia") da cidade de Nassíria, sul do país, onde têm ocorrido várias execuções de condenados nos últimos anos, na presença de funcionários do Ministério da Justiça.

Os tribunais iraquianos têm condenado à morte nos últimos anos centenas de pessoas, dezenas das quais executadas por serem membros do Estado Islâmico, grupo radical armado que chegou a controlar vastas zonas no Iraque e da Síria.

Vários grupos de defesa dos Direitos Humanos têm acusado as autoridades iraquianas de estar a "cometer irregularidades" em processos judiciais e de promover julgamentos "sem garantias" para sentenciar os acusados à pena de morte.