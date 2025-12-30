Pelo menos 225 homens detidos numa operação contra violência machista no Brasil

A ação, iniciada na noite de segunda-feira e ainda em curso, mobilizou cerca de 1.700 agentes para o cumprimento, em diversos municípios do estado, de 1.400 mandados de captura emitidos pela justiça, segundo um comunicado da Secretaria de Políticas para as Mulheres de São Paulo.

A iniciativa procura aumentar a visibilidade das políticas públicas para as mulheres e reforçar a rede de proteção e a autonomia do género.

Entre janeiro e outubro deste ano foram registados 207 feminicídios em São Paulo, um aumento de 6% em comparação com o mesmo período de 2024 e o número mais elevado desde 2015.

O número de feminicídios apresenta uma tendência de subida nos últimos anos no Brasil.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2024 quatro mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no país.

No total, em 2024, 1.492 mulheres morreram de forma violenta no Brasil por razões de género (mais 17 do que em 2023).

Este dado representa o número mais elevado registado desde 2015, quando o país promulgou a chamada Lei do Feminicídio para incorporar este crime no Código Penal, diferenciando-o do homicídio comum.

O Fórum indica ainda que outras 3.870 mulheres sofreram tentativas de homicídio por serem mulheres, um aumento de 19% face a 2023, e que cerca de 56.900 sofreram violência psicológica (+6,3%).