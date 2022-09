Pelo menos 23 mortos após ataque em Zaporizhia. Rússia e Ucrânia trocam acusações

Num comunicado divulgado através do Telegram, Starukh disse queStarukh indicou ainda que













O governador disse que equipas de socorro estavam no local do ataque, que até ao momento não foi reivindicado pela Rússia."Os ocupantes atacaram ucranianos indefesos. Este é mais um ataque terrorista de um país terrorista", acrescenta.





Por sua vez, um representante do Kremlin na região ocupada de Zaporizhia culpou as forças de Kiev pelo ataque mortal ao comboio humanitário e negou o envolvimento do exército russo.







"O regime de Kiev está a tentar retratar o que aconteceu como um bombardeamento das tropas russas, recorrendo a uma provocação hedionda", disse Vladimir Rogov, um funcionário do governo da região apoiado pela Rússia, através do Telegram.



"Os combatentes ucranianos cometeram mais um ato terrorista", refere. "Uma vingança no dia da reunificação com a Rússia", acrescentou.





De acordo com este responsável, há registo de 23 mortes e 34 feridos.















Na quinta-feira, o Kremlin tinha anunciado que as quatro regiões da Ucrânia, que realizaram referendos entre 23 e 27 de setembro sobre a adesão à Rússia, serão hoje incorporadas no país.A anexação oficial já era esperada depois da votação nas áreas sob ocupação russa na Ucrânia, cujos habitantes, alegou Moscovo, apoiaram esmagadoramente a anexação formal destes territórios pela Rússia.e fora do quadro legal e constitucional da Ucrânia, pelo que "não podem ser chamados de expressão genuína da vontade popular".As consultas separatistas em Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia foram condenadas por Kiev e pelo Ocidente, que consideram os referendos "farsas" democráticas.