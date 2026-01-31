Pelo menos 26 mortos em ataques israelitas na Faixa de Gaza

Este é um dos dias mais mortíferos na Faixa de Gaza desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, em 10 de outubro.

Os ataques ocorreram tanto no norte como no sul do território, incluindo um ataque de `drone` israelita a uma tenda onde residia uma família em Khan Yunis, que matou um pai, os seus três filhos e três dos seus netos, de acordo com uma fonte do Hospital Nasser.

Na Cidade de Gaza, no norte do enclave palestiniano, um míssil israelita atingiu hoje de manhã a esquadra da polícia no bairro de Sheikh Radwan, matando sete pessoas, de acordo com uma fonte da morgue do Hospital Shifa.

O número de mortos subiu para 11 pouco depois de terem sido encontrados mais quatro corpos nos escombros.

Segundo o hospital e um comunicado do Ministério do Interior das autoridades controladas pelo Hamas, entre os mortos estão pelo menos três agentes femininas da polícia e quatro reclusos.

Os detalhes sobre as quatro mortes adicionadas posteriormente são ainda desconhecidos.

Pouco depois, mais três habitantes do território foram mortos num ataque israelita a uma casa familiar na zona ocidental da Cidade de Gaza, perto de um complexo escolar gerido pela agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), indicou uma fonte local no enclave citada pela agência EFE.

Durante a madrugada, mais 12 habitantes da Faixa de Gaza, incluindo seis crianças de duas famílias, foram mortos em ataques israelitas, informaram dois hospitais do território.

Além do ataque em Khan Yunis, na Cidade de Gaza, uma mãe e três dos seus filhos, juntamente com outro familiar, foram mortos num ataque aéreo ao apartamento onde estavam abrigados, relatou o Hospital Shifa.

Com estas mortes, o número de habitantes de Gaza mortos desde que a trégua entrou em vigor subiu para mais de 520, incluindo mais de 100 crianças, de acordo com dados do Ministério da Saúde do enclave.

A primeira fase da trégua previa a troca de reféns (20 vivos e 28 mortos e todos já repatriados) por prisioneiros palestinianos, a retirada parcial das forças israelitas da Faixa de Gaza e a entrada de ajuda humanitária no território, tendo resistido, ao fim de quase quatro meses, a acusações cruzadas de sucessivas violações do entendimento.

As próximas etapas preveem um Governo de transição tecnocrático, já constituído, o desarmamento do Hamas, a criação de uma força militar internacional e a reconstrução do enclave.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala no enclave palestiniano, que provocou mais de 71 mil mortos, segundo as autoridades locais, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.