Pelo menos 32 mortos em naufrágio de um barco num rio da Nigéria

O acidente, ocorrido ao final da manhã de terça-feira, foi provocado pela "sobrecarga do barco e colisão com um cepo de árvore", informou a Agência de Gestão de Emergências (SEMA), em comunicado.

O número de mortos, que poderá ser superior, é de 32, encontrando-se oito pessoas desaparecidas e registados 50 sobreviventes, disse hoje Abdullahi Baba Arah, funcionário da SEMA, à agência AFP.

"Oito pessoas ainda estão desaparecidas e 50 sobreviventes foram resgatados", disse, depois de indicar, algumas horas antes, que os serviços de resgate tinham encontrado "29 corpos", corroborando um relatório da Cruz Vermelha.

A embarcação transportava mais de 80 passageiros, de acordo com os serviços de resgate: "O barco transportava homens, mulheres e crianças quando afundou", disse Abubakar Idris, funcionário da Cruz Vermelha.

As vítimas navegavam no rio Malale após terem saído da aldeia de Tugan Sule, com destino a outra aldeia, Dugga, onde iriam apresentar as condolências após uma morte, segundo as equipas de resgate.

O barco afundou-se perto de Gausawa, uma aldeia no distrito de Borgu, disse Usman Ibrahim, residente em Tugan Sule.

Os naufrágios de barcos ocorrem regularmente nos rios da Nigéria, sendo frequentemente causados por embarcações sobrelotadas, manutenção deficiente ou incumprimento das normas de segurança.

No final de agosto, um barco semelhante que transportava cerca de 50 passageiros para um mercado fluvial no estado de Sokoto (noroeste) virou, deixando três mortos e 25 desaparecidos, presumivelmente mortos.

Um mês antes, no final de julho, seis meninas morreram afogadas depois de o barco que as levava para casa do trabalho agrícola ter virado no meio do rio no estado de Jigawa (noroeste).

O naufrágio ocorreu devido à escuridão, à subida do nível da água, às correntes, aos ventos fortes e à falta de cumprimento das precauções de segurança, informou a polícia, acrescentando que os passageiros não usavam coletes salva-vidas.

Dois dias antes, pelo menos 13 pessoas morreram num outro acidente de barco no estado do Níger, no centro do país.